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Совет министров Крыма одобрил бездефицитный проект бюджета республики на 2020-2022 годы

В проекте бюджета предусматривается рост доходов на 1,2% в следующем году, а также сохраняются меры социальной поддержки, сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Совет министров Республики Крым одобрил проект закона о бюджете республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который сформирован бездефицитным.

"Одобрить проект закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для представления его главой Республики Крым Аксеновым С. В. Государственному совету Республики Крым", - говорится в тексте постановления правительства республики.

Заместитель председателя совета министров - министр финансов Крыма Ирина Кивико отметила, что бюджет будет бездефицитным. Общий объем доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год - 162,1 млрд рублей, на 2022 год - 176,2 млрд рублей.

"Таким образом, бюджет будет бездефицитным", - сказала она на заседании правительства.

В свою очередь, глава крымского правительства Юрий Гоцанюк сообщил журналистам, что в проекте бюджета предусматривается рост доходов на 1,2% в следующем году, а также сохраняются меры социальной поддержки.

Бюджет республики на 2019 год был принят Госсоветом Крыма в ноябре 2018 года, впервые он был бездефицитным. В 2018 году в бюджет Крыма был заложен дефицит на уровне 2,5 млрд рублей. В 2017 году этот показатель составил 930,3 млн руб., снизившись в 14,5 раза по сравнению с 2016 годом.

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