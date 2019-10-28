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Энергоблок Кольской АЭС включили в сеть после 279 суток ремонта

Предполагается, что модернизация продлит срок эксплуатации энергоблока до 2034 года

МУРМАНСК, 28 октября. /ТАСС/. Энергоблок №2 Кольской АЭС, самой северной в Европе атомной станции, включен в сеть после завершения масштабного ремонта, продолжавшегося 279 суток. Ремонт проводился как этап работы по продлению срока эксплуатации блока, сообщили в понедельник в пресс-службе станции.

"Завершение ремонтных работ - важнейший этап модернизации энергоблока №2, направленной на продление его эксплуатации до 2034 года", - приводит пресс-служба слова директора Кольской АЭС Василия Омельчука.

Основное направление проведенных работ - повышение безопасности. С этой целью на энергоблоке №2 произведено обновление систем диагностики и контроля, установлена современная цифровая аппаратура и новые программно-технические комплексы, повышена сейсмическая устойчивость реакторной установки, а также уложено более 350 км силового и контрольного кабеля и порядка 7 км новых трубопроводов различного диаметра.

В ремонтной кампании были задействованы специалисты всех основных структурных подразделений Кольской АЭС, а также более 300 сотрудников подрядных организаций. На данный момент все четыре энергоблока Кольской АЭС находятся в работе. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1320 МВт.

Кольская АЭС расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, мощностью 440 МВт каждый. Кольская АЭС является поставщиком электроэнергии для Мурманской области и Карелии.

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