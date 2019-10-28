Двухэтажный поезд начнет курсировать между Москвой и Брянском с 25 декабря

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Фирменные поезда "Иван Паристый", составленные из двухэтажных вагонов, начнут курсировать между Брянском и Москвой с 25 декабря 2019 года. В каждом из поездов есть вагон, оборудованный подъемником для инвалидной коляски, сообщила в понедельник пресс-служба "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

"Составы будут сформированы из современных вагонов трех типов: СВ, купе и с местами для сидения. В каждом составе также будет работать вагон-ресторан <...> Каждый двухэтажный поезд адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями. В составе есть вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемным устройством для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, информация продублирована шрифтом Брайля", - говорится на официальном сайте ФПК.

По данным пресс-службы, введение двухэтажных вагонов позволит увеличить объем пассажирских перевозок по направлению Москва-Брянск без назначения дополнительных поездов. Так, в новом купейном вагоне есть 64 спальных места, тогда как в одноэтажном - 36, в вагон СВ - 30 мест вместо 18. Двухэтажные вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха и отопления, биотуалетами, которыми можно пользоваться во время стоянок, предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Ожидается, что время в пути с Киевского вокзала Москвы до Брянска составит около четырех часов, предусмотрены промежуточные остановки на станциях Калуга и Сухиничи, добавили в пресс-службе.

Сейчас двухэтажные поезда курсируют по 10 маршрутам: из Москвы в Санкт-Петербург, Адлер, Казань, Воронеж, Самару, Кисловодск, Ижевск и Анапу, а также из Санкт-Петербурга в Адлер и из Ростова-на-Дону в Адлер. В декабре двухэтажные поезда также появятся на маршрутах Москва-Петрозаводск и Москва-Пенза.