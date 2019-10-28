МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка (ПСБ) на одну ступень, до уровня AA(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Повышение кредитного рейтинга ПСБ с уровня AA-(RU) до AA(RU) обусловлено, по мнению рейтингового агентства, "возросшей доминирующей ролью банка в обслуживании оборонных предприятий страны".

Как отметил главный финансовый директор ПСБ Евгений Смирнов, за прошедший год банк "продемонстрировал значительные улучшения по многим направлениям своей деятельности".

Так, за 9 месяцев 2019 г. Промсвязьбанк показал темпы роста выше рыночных: чистый кредитный портфель банка вырос на 55%, а рост средств на счетах клиентов составил 45%. При этом доля просроченных кредитов за вычетом резервов в кредитном портфеле банка сократилась за последние полгода с 7,8% до 4,9% на 1 октября 2019 г., а господдержка позволит ПСБ продолжить наращивать кредитование как в своем стратегическом сегменте, так и в других рыночных отраслях.

Помимо этого, чистая прибыль банка по российским стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2019 г. составила 19,1 млрд руб. против 12,7 млрд руб. убытка годом ранее. ПСБ, таким образом, в текущем году демонстрирует поступательной рост чистой прибыли.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 г. был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.