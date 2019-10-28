Ленобласть рассчитывает получить 800 млн рублей для решения проблем дольщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области подписали соглашение с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, что позволит получить региону 800 млн рублей из федерального бюджета для решения проблем дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сумма субсидии на достройку проблемных объектов со стороны Ленинградской области в 2019 году составляет 800 млн рублей, такое же количество средств выделяет федеральный бюджет. С момента подписания соглашения мы можем говорить о том, что новая схема завершения проблемных объектов стартовала", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Согласно документу, предусмотрено два механизма помощи дольщикам: достройка домов и инфраструктуры на средства федерального и областного бюджетов или выплата денежного возмещения пострадавшим участникам долевого строительства.

Решение о выделении федеральной части финансирования будет принято на заседания наблюдательного совета фонда, которое ожидается в ноябре.

В регионе официально признано наличие девяти проблемных объектов долевого строительства и около 2 тыс. обманутых дольщиков. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.