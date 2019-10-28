Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ленобласть рассчитывает получить 800 млн рублей для решения проблем дольщиков

Согласно документу, предусмотрено два механизма помощи дольщикам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области подписали соглашение с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства, что позволит получить региону 800 млн рублей из федерального бюджета для решения проблем дольщиков. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Сумма субсидии на достройку проблемных объектов со стороны Ленинградской области в 2019 году составляет 800 млн рублей, такое же количество средств выделяет федеральный бюджет. С момента подписания соглашения мы можем говорить о том, что новая схема завершения проблемных объектов стартовала", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Согласно документу, предусмотрено два механизма помощи дольщикам: достройка домов и инфраструктуры на средства федерального и областного бюджетов или выплата денежного возмещения пострадавшим участникам долевого строительства.

Решение о выделении федеральной части финансирования будет принято на заседания наблюдательного совета фонда, которое ожидается в ноябре.

В регионе официально признано наличие девяти проблемных объектов долевого строительства и около 2 тыс. обманутых дольщиков. Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта
Индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС