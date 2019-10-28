В реконструкцию пункта пропуска на границе с Монголией в Туве инвестируют 600 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 28 октября. /ТАСС/. Инвестиции в реконструкцию пункта пропуска "Хандагайты" на российско-монгольской границе в Туве составят 600 млн рублей. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

По оценкам властям Тувы реконструкция в регионе пропускного пункта "Хандагайты" позволит выйти на рынки Монголии и Китая. Еще 1 января 2017 года на "Хандагайты" была перенаправлена федеральная трасса М54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. Реконструкция пункта пропуска будет способствовать приданию ему многостороннего статуса, чего правительство Тувы добивается несколько лет.

"В реконструкцию автомобильного пункта пропуска "Хандагайты" будет вложено более 600 млн рублей. В 2019 году на реализацию этого проекта уже поступило 19 млн рублей. Но основные инвестиции ожидаются в 2020 году", - написал Кара-оол.

Он отметил, что уже сейчас через "Хандагайты" проходят более 100 машин в день и около 700 человек. Большей частью это предприниматели из приграничных районов Тувы, для которых трансграничные поездки - это их заработок, доход их семей.

"Скоро поток увеличится в разы, потому что монгольская сторона начинает строить асфальтовую дорогу от Боршо (населенный пункт в Монголии, возле "Хандагайты" - прим. ТАСС) в сторону китайской границы, к КПП "Булган". Она стыкуется с нашей магистралью Р257 и создает прямой коридор в КНР. Например, от Абакана путь на авто до границы Китая по этому коридору займет всего 1 тыс. км - это примерно втрое короче, чем до ближайшего бурятского КПП "Кяхта" и потом еще через всю Монголию", - подчеркнул глава Тувы.