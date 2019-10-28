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Индекс S&P 500 обновил исторический максимум и поднялся до 3041 пункта

Индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов
Здание S&P Scott Eells/Bloomberg via Getty Images
Описание
Здание S&P
© Scott Eells/Bloomberg via Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, обновил в понедельник утром исторический максимум и по данным на 11:00 по времени восточного побережья США (18:00 мск) достиг отметки 3039 пунктов. Как свидетельствует информация, размещенная на сайте Нью-Йоркской биржи, предыдущий рекордный показатель - 3027,98 пункта - был достигнут 26 июля.

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Промышленный индекс Dow Jones в начале биржевого дня вырос на 175 пунктов или на 0,65%, до 27134 пунктов, а индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 18,43 пункта или на 0,6% - до 3040,75 пункта.

Наиболее значительную динамику с ростом сразу на 2,8%, до $144,53 показали акции Microsoft после того, как эта компания получила контракт Министерства обороны США на разработку программного обеспечения для "Объединенной структуры координации военных операций" (Joint Enterprise Defence Infrastructure), стоимость которого оценивается в $10 млрд на протяжении 10 лет. На 1,09%, до $1278,2 выросла цена акций Google, на 0,56%, до $247,97 поднялись акции Apple.

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