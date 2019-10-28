Упрощенный режим получения земельных участков введут в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Режим получения земельных участков без торгов будет введен на территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в моногороде Невинномысске на Ставрополье в 2020 году. Об этом в понедельник журналистам сообщили в администрации города.

"В 2020 году будет реализован законопроект о предоставлении без торгов земельных участков для резидентов территории социально-экономического развития "Невинномысск", подготовленный министерством экономического развития региона", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск", резидентам предоставляются налоговые льготы, сниженные страховые взносы и так далее. В настоящий момент статус резидента ТОСЭР "Невинномысск" получили девять компаний.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Ранее глава моногорода сообщил ТАСС, что развитие инфраструктуры для бизнеса, городской и социальной инфраструктуры, а также активное благоустройство Невинномысска помогли остановить отток населения из моногорода.