"Россети Северный Кавказ": консолидация сетевых объектов обеспечит надежность снабжения

ПЯТИГОРСК, 28 октября. /ТАСС/. Консолидация электросетевых активов республик Северо-Кавказского федерального округа на базе компании "Россети" сможет обеспечить надежность энергоснабжения в республиках, считает генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"Скорейшее завершение процесса консолидации не входящих в структуру "Россетей" сетевых региональных объектов - важная задача, которую энергетикам Северного Кавказа необходимо завершить в рамках поручений правительственной комиссии. Президентом России Владимиром Путиным отмечена острая необходимость передачи проблемного сетевого имущества группе "Россети" из-за нестабильного функционирования территориальных сетевых организаций, не входящих в госхолдинг. Переход на единые высокие стандарты энергоснабжения "Россетей" позволит содержать электросетевое хозяйство на необходимом качественном уровне, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения каждого жителя Северного Кавказа", - сказал Иванов ТАСС в понедельник.

По его словам, на данный момент на стадии решения находится вопрос передачи сетей Махачкалы, Нальчика и Владикавказа.

"Консолидацию затягивать ни в коем случае нельзя. Главам регионов поставлены четкие задачи и даны правительственные поручения для того, чтобы в кратчайшие сроки все сетевые организации, не способные обеспечивать качественное энергоснабжение потребителей, были переданы на баланс группы "Россети", - отметил генеральный директор "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" предоставляет услуги по передаче, распределению электроэнергии и технологическому присоединению на территории семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.