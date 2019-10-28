Azur Air свяжет прямым рейсом Казань и Доминиканскую республику

КАЗАНЬ, 28 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 1 ноября запустит международный авиарейс из Казани в Ла-Роману (Доминиканская Республика). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе аэропорта Казань.

"Авиакомпания Azur Air запускает первый в Республике Татарстан прямой беспересадочный трансатлантический рейс: новый маршрут Казань - Ла-Романа (Доминиканская Республика) будет доступен туристам с 1 ноября один раз в 14 дней", - говорится в сообщении на сайте аэропорта.

По данным пресс-службы, перелеты будут осуществлять самолеты Boeing-777-300 вместимостью более 520 пассажиров.

Аэропорт Казань расположен в 28 км юго-восточнее центра столицы Татарстана. Самолеты оттуда отправляются на Урал, в Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.