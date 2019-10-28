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Титов призвал усилить борьбу с подделками продукции российских экспортеров

В России налаживается четкая система прослеживания производства товаров, отметил бизнес-омбудсмен

ХАНОЙ, 28 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался за более активную борьбу с контрафактным производством продукции российских экспортеров. Об этом он заявил в четверг на бизнес-диалоге "Вьетнам-Россия", второе заседание которого открылось в понедельник в столице Вьетнама Ханое.

По словам бизнес-омбудсмена, торгово-экономические отношения между Россией и Вьетнамом в ближайшее время будут активно нарастать, что делает весьма актуальными вопросы защиты качества поставляемой друг другу продукции. "В России сейчас налаживается четкая система прослеживания производства товаров, призванная отсечь любой контрафакт из-за рубежа. Это прямая защита легальных производителей, и хотелось бы, конечно, чтобы и во Вьетнаме интересы наших экспортеров были защищены более прочно, в ближайшее время мы сосредоточимся в том числе и на этой теме", - подчеркнул Титов.

Как отметил в своем выступлении на форуме генеральный директор российского ООО "Планета здоровья" Яков Цыганков, не так давно компания была вынуждена приостановить дистрибуцию во Вьетнаме выпускаемой ей биологически активной добавки "Цыгапан", из-за выявленных на рынке подделок препарата. "Мы присутствуем на рынке Вьетнама уже около шести лет. Но в последнее время складывается не очень хорошая практика - нашу продукцию начинают подделывать", - сообщил предприниматель.

По его словам, компания расторгла эксклюзивный договор с дистрибьютором во Вьетнаме. "Мы хотим обсудить с вьетнамской стороной этот вопрос, чтобы пресечь контрафакт, урегулировать ситуацию и работать нормально", - заявил гендиректор "Планеты здоровья".

Представитель вьетнамских властей в ответ пообещал активное содействие в решении возникшей проблемы со стороны Торгово-промышленной палаты Вьетнама.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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