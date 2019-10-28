Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Акции Virgin Galactic Holdings начали торговаться на нью-йоркской бирже

По данным CNBC, капитализация компании оценивается в $1,5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Акции компании Virgin Galactic Holdings, намеревающейся заниматься космическим туризмом, с понедельника начали торговаться на нью-йоркской бирже. Акциям компании присвоен символ SPCE.

"Virgin Galactic сегодня вошла в историю, поскольку стала первой в мире коммерческой компанией, занимающейся пилотируемыми полетами, чьи акции находятся в открытом обращении", - привела в понедельник телекомпания CNBC заявление главного управляющего компании Джорджа Уайтсайда.

Это стало возможным после того, как в июле нынешнего года компания Social Capital Hedosophia, имевшая ранее листинг на нью-йоркской бирже, приобрела 49%-ный пакет акций Virgin Galactic. Как отметила телекомпания CNBC, в результате капитализация компании оценивается в $1,5 млрд. Контрольный пакет - 51% - остается у основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

В феврале 2019 года корабль SpaceShipTwo, созданный компанией Virgin Galactic, осуществил воздушный старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и совершил суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута высота 89,9 км над Землей. Первый такой испытательный полет состоялся в декабре прошлого года.

SpaceShipTwo разработан для космического туризма: стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, предположительно, смогут испытать невесомость и полюбоваться Землей из космоса, составит около $250 тыс. Корабль, по расчетам его создателей, сможет совершать полеты уже в 2020 году и брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Управление суборбитальными полетами планируется осуществлять из центра Spaceport America неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико).

Теги
США
Реклама на ТАСС
Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев может использовать ГТС для хранения водорода из Европы
Украина столкнется со сложностями, если Россия прекратит транзит газа в страны ЕС через ее газотранспортную систему, отметил Юрий Витренко
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС