Акции Virgin Galactic Holdings начали торговаться на нью-йоркской бирже

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Акции компании Virgin Galactic Holdings, намеревающейся заниматься космическим туризмом, с понедельника начали торговаться на нью-йоркской бирже. Акциям компании присвоен символ SPCE.

"Virgin Galactic сегодня вошла в историю, поскольку стала первой в мире коммерческой компанией, занимающейся пилотируемыми полетами, чьи акции находятся в открытом обращении", - привела в понедельник телекомпания CNBC заявление главного управляющего компании Джорджа Уайтсайда.

Это стало возможным после того, как в июле нынешнего года компания Social Capital Hedosophia, имевшая ранее листинг на нью-йоркской бирже, приобрела 49%-ный пакет акций Virgin Galactic. Как отметила телекомпания CNBC, в результате капитализация компании оценивается в $1,5 млрд. Контрольный пакет - 51% - остается у основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

В феврале 2019 года корабль SpaceShipTwo, созданный компанией Virgin Galactic, осуществил воздушный старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и совершил суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута высота 89,9 км над Землей. Первый такой испытательный полет состоялся в декабре прошлого года.

SpaceShipTwo разработан для космического туризма: стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, предположительно, смогут испытать невесомость и полюбоваться Землей из космоса, составит около $250 тыс. Корабль, по расчетам его создателей, сможет совершать полеты уже в 2020 году и брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Управление суборбитальными полетами планируется осуществлять из центра Spaceport America неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико).