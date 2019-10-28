"Россети" ликвидировали большинство нарушений электроснабжения в регионах после непогоды

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа "Россети" ликвидировала 90% технологических нарушений в ряде регионов СЗФО, ЦФО и ПФО после непогоды, говорится в сообщении группы.

Глава компании Павел Ливинский поручил до 24:00 мск полностью завершить работы в сети 6-110 кВ, а до 6:00 29 октября - в сети 0,4 кВ.

"Энергетики группы "Россети" завершают устранение последствий сильного шторма, обрушившегося за последние сутки на Нижегородскую, Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Ярославскую, а также Кировскую области", - говорится в сообщении.

Специалисты группы в сложных метеоусловиях ликвидировали большую часть технологических нарушений в основной сети и занимаются индивидуальными заявками потребителей, пояснили в группе.

"Прошу также задействовать все имеющиеся в наличии резервные источники электроснабжения для подачи электричества на период ликвидации технологических нарушений, а также при необходимости усилить группировку наших сил в наиболее проблемных районах", - отметил Ливинский.

Глава "Россетей" напомнил, что в рамках полноформатных учений, которые проходили в 2018-2019 годах, специалисты группы отрабатывали практические навыки ликвидации аварийных ситуаций, что позволило не допустить массовых отключений.

Группа задействовала при ликвидации нарушений электроснабжения свыше 650 бригад общей численностью 1 841 человек и 726 единиц техники.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА.