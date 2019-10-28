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Глава "Нафтогаза" заявил, что Киев может использовать ГТС для хранения водорода из Европы

Украина столкнется со сложностями, если Россия прекратит транзит газа в страны ЕС через ее газотранспортную систему, отметил Юрий Витренко

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Украина может использовать свою газотранспортную систему (ГТС) для хранения водорода для стран Европы, развивающих альтернативную энергетику, в случае прекращения Россией транзита природного газа по украинскому маршруту. Об этом заявил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в опубликованном в понедельник интервью украинскому телеканалу "Новости 24".

Витренко признал, что Украина столкнется со сложностями, если Россия прекратит транзит газа в страны ЕС через ее газотранспортную систему, которая станет убыточной. "Пользователям системы на внутреннем рынке сложно будет ожидать покрытия полных затрат украинской ГТС, - сказал исполнительный директор "Нафтогаза" - ГТС будет иметь дефицит денег".

"Инвесторы, как мы понимаем, вкладываться в некоммерческий бизнес не спешат, - продолжил он. - Тогда возникнет вопрос, что делать, чтобы выйти хотя бы на безубыточность". Говоря о возможных вариантах использования украинской ГТС в случае прекращения российского транзита Витренко заявил: "Встанет вопрос использования новейших технологий, которые, с одной стороны, позволят, уменьшить расходы, с другой - позволят получать дополнительный доход от, например, того же хранения и транспортировки водорода. Тогда, возможно, инвесторы, которые заинтересованы в этом направлении, будут иметь интерес к украинской ГТС".

В качестве второго альтернативного варианта использования украинской ГТС в случае прекращения российского транзита Витренко назвал транспортировку газа из Румынии в Словакию и Польшу. При этом исполнительный директор "Нафтогаза" признал, что оба упомянутых им альтернативных варианта использования ГТС не смогут приносить доходы, сравнимые с поступлениями от транспортировки российского газа. "В ближайшее время мы не сможем получать от таких альтернативных путей использования ГТС такой же доход, как получаем сейчас, когда есть транзит", - сказал он.

Действующий 10-летний контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце этого года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины - "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Сегодня прошел очередной раунд трехсторонних консультаций (Еврокомиссия - Россия - Украина) по будущему транзитного договора. Следующая встреча, возможно, состоится в ноябре.

Теги
Украина
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