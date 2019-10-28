Reuters: США могут продлить исключения для ряда подпадающих под пошлины товаров из КНР

ТАСС, 29 октября. США могут продлить сроки действия исключений для ряда китайских импортируемых товаров, подпадающих под американские пошлины. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

По его данным, речь идет о вступивших в декабре прошлого года исключениях в отношении ряда товаров из КНР на общую сумму $34 млрд. Изначально они подпадали под пошлины в размере 25%, введенные Вашингтоном в июле того же года. Однако по просьбе ряда крупных импортеров США американские власти согласились приостановить действие ограничительных мер в отношении китайской продукции на указанную сумму.

Срок действия исключений истекает 28 декабря, отмечает Reuters. Как уточняет агентство, торговое представительство США пообещало в течение ноября изучить целесообразность продления срока действия таких исключений. В ведомстве сообщили, что их решение будет зависеть от оценки того, удалось ли американским импортерам за прошедший год найти адекватную замену китайским поставщикам.

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах по итогам консультаций с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в которых также участвовал американский министр финансов Стивен Мнучин, распространил заявление о том, что Соединенные Штаты и КНР близки к завершению работы над некоторыми пунктами торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил процесс торговых переговоров с Китаем, отметив, что КНР теперь собирается закупать гораздо большее количество сельскохозяйственной продукции.

В пятницу агентство Reuters информировало о том, что власти КНР намерены попросить США отменить пошлины в отношении ряда китайских товаров и вернуться к изначальным тарифам на продукцию общей стоимостью $250 млрд.