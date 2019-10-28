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"Ъ": ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

Как отмечает газета, проблемы с выдачей лицензий начались у торговых сетей во второй половине 2019 года
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя. Об этом во вторник со ссылкой на источник на рынке сообщает "Коммерсантъ", получив подтверждение X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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По данным источника издания, проблемы с выдачей лицензий начались у торговых сетей во второй половине 2019 года в связи с вступившими с января поправками к закону "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции". Согласно им, причиной приостановки лицензии может стать наличие у ретейлера неоплаченного штрафа в сфере оборота спиртного, который содержится в Государственной информационной системе государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).

Собеседник газеты отметил, что в Москве и Подмосковье ретейлеры каждый месяц получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензий, а ситуация в регионах обстоит еще хуже. По его словам, для решения проблемы сетям требуется оплатить штраф, после чего процесс внесения данных об его оплате в ГИС ГМП может занять до шести месяцев, в течение которых продажа алкоголя невозможна.

Информацию о проблемах с лицензированием "Коммерсанту" подтвердили в X5 Retail Group и АКОРТ. В Минпромторге также согласились с наличием проблемы и заявили изданию, что она требует "срочного решения"

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Россия
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