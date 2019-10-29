Исследование: две трети российских авиапутешественников проведут ноябрьские праздники в РФ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Две трети проданных на ноябрьские праздники в России авиабилетов приходится на внутренние направления. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса для путешественников Biletix, с результатами которого ознакомился ТАСС.

Согласно исследованию, провести праздники в России планируют 69% российских путешественников, за границей - 31%. Самыми популярными направлениями на ноябрьские праздники в этом году у российских самостоятельных путешественников стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар и Москва. Среди зарубежных направлений россияне выбирают Ереван, Прагу, Стамбул, Минск и Барселону.

При этом в основном путешественники предпочитают не ограничиваться тремя выходными днями (2-4 ноября), а брать дополнительные дни отдыха. Лишь 34% бронирований авиабилетов в обе стороны с вылетом 2 и 3 ноября предполагают возвращение обратно до 4 ноября, выяснили эксперты. Средняя продолжительность поездок на предстоящие праздники по России составляет пять дней, за границу - семь дней.

Самыми дешевыми внутренними направлениями с вылетом 1 ноября и возвращением 4 ноября на данный момент являются Калуга (от 1 772 рублей), Сургут (от 5 776 рублей), Курск (от 5 940 рублей), Воронеж (от 6 190 рублей) и Белгород (от 6 320 рублей). Если приобретать сейчас билеты на ноябрьские праздники за границу, то дешевле всего обойдется перелет в Минск (от 10 680 рублей), Кишинев (от 11 450 рублей) и Гюмри (от 14 076 рублей).