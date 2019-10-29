Первый замглавы ФТС: таможня начала получать от ФНС данные о перепродажах товаров в ЕАЭС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России (ФТС) начала получать от Федеральной налоговой службы (ФНС) информацию о цепочках перепродаж товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в рамках эксперимента по документальной прослеживаемости импортных товаров на территории РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

"ФТС и до эксперимента передавала в ФНС данные о выпуске товаров. Сегодня мы начали получать информацию о последующих продажах. Анализируя полученные от ФНС массивы цепочек перепродаж товаров, мы фиксируем, что продукция перепродается в другие страны ЕАЭС. И вот это очень интересная закономерность. Контроль внешней и взаимной торговли в ЕАЭС - это одно из приоритетных направлений, поскольку разные условия регулирования, разная налогооблагаемая база, разные подходы к администрированию вызывают перетоки товаров. Статистика взаимной торговли неполная и недостаточно четкая", - сказал Давыдов.

По его словам, сейчас в работе системы есть определенные сложности - число компаний-участников необходимо расширять, пока они подключаются к информационному обмену на добровольной основе. "Программные средства сегодня работают, и их надо наполнять реальными данными, учиться их обрабатывать по заложенным моделям, развивать систему управления рисками. Сегодня к системе подключаются добросовестные компании из "зеленого сектора". Для развития системы важно проанализировать всех участников, в том числе из "красного сектора". Это позволит разработать четкие критерии для оценки рисков", - добавил Давыдов.

Участники эксперимента

Эксперимент начался 1 июля 2019 года. Ранее Минфин предложил продлить до 30 июня 2020 года сроки эксперимента, который изначально планировалось завершить 31 декабря 2019 года. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, он позволит освободить рынок от недобросовестных участников и снизить число поверок, административную нагрузку для добросовестных участников, а также будет препятствовать занижению таможенной стоимости товаров.

В июне Мишустин сообщал, что в эксперименте принимают участие такие компании, как Panasonic, "Яндекс.Маркет", Мetro AG, "Детский мир" и Hisense, всего 10 компаний. Эксперимент на первом этапе будет проводиться по таким группам товаров, как промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски, детские кресла для автомобилей.

ФНС назначена оператором единой информационной системы, необходимой для проведения эксперимента. Передача сведений о товарах, перечисленных в проекте постановления, поручена ФТС. Координатором деятельности служб назначен Минфин РФ.