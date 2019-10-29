Россия войдет в число 15 главных участников 2-й международной импортной выставки в Шанхае

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Россия станет одним из 15 ключевых государств - участников 2-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE), которая с 5 по 10 ноября пройдет в Шанхае. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции заместитель министра коммерции КНР Ван Биннань.

По его словам, среди прочих ведущих стран, приглашенных на выставку в качестве главных участников, - Греция, Замбия, Индия, Иордания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Перу, Таиланд, Узбекистан, Франция, Чехия и Ямайка. Всего же на мероприятии будут представлены павильоны 64 государств и трех международных организаций. Приглашения посетить выставку, которая по площади занимает 360 тыс. кв. м, получили предприниматели и общественные деятели из более 170 стран и регионов мира.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 5 ноября примет участие в выставке. Он выступит с главной речью на церемонии открытия международного экономического форума "Хунцяо", который состоится в ходе этого масштабного мероприятия", - рассказал Ван Биннань.

Он уточнил, что китайский лидер в сопровождении почетных гостей выставки также планирует совершить осмотр павильонов, провести встречи с главами ряда государств и правительств, которые вскоре прибудут в Китай.