Миссия МВФ по оценке ситуации в экономике Белоруссии приступила к работе

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с заместителем начальника отдела стран Северо-Восточной Европы европейского департамента фонда Жаком Миньяном во вторник начинает работу в Белоруссии. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Минске.

"Целью миссии является обсуждение с властями и экспертами экономической ситуации в стране", - сообщили в представительстве МВФ в Минске. Планируется, что миссия будет работать до 5 ноября и проведет встречи в белорусском правительстве и Национальном банке.

В начале октября министр финансов республики Максим Ермолович сообщил журналистам, что Минск планирует обсудить с МВФ возможность реализации новой совместной программы. По его словам, стране потребуется финансовая поддержка для реализации дорожной карты структурных реформ, которая готовится совместно со Всемирным банком. Однако по итогам визита белорусской делегации 16-18 октября в Вашингтон для участия в ежегодных заседаниях советов управляющих МВФ и Группы Всемирного банка заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц сообщил, что Минск обсуждал с фондом не новую программу, а только вопросы, связанные с макроэкономической ситуацией в стране. В отношении нынешней миссии МВФ он сказал, что эксперты еще раз уточнят оценки общеэкономической политики и вопросы технической поддержки.

В Минэкономики Белоруссии ранее заявляли, что переговоры о кредите "находятся в режиме расширенной паузы". С 2015 года Минск обсуждал возможность привлечения кредита МВФ в сумме $3 млрд под 2,28% сроком на 10 лет. По словам властей республики, есть сближение с фондом по многим позициям, тем не менее остаются проблемные моменты. МВФ требует от Белоруссии проведения решительных реформ в экономике. В июле 2017-го переговоры были заморожены со стороны фонда из-за того, что белорусские власти, в частности, отказались резко повышать тарифы на коммунальные услуги. Позже Минфин Белоруссии заявил, что не исключает возобновления переговоров в 2020-2021 годах.