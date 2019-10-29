Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трутнев назвал неудовлетворительным состояние объектов "Нацрыбресурса"

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе отметил, что "с этим что-то надо делать"

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Состояние ряда объектов, находящихся в собственности "Нацрыбресурса", является неудовлетворительным, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Магаданскую область.

"Из тех фактов, которые мне наиболее запомнились, - это традиционно безобразное состояние объектов, находящихся в собственности "Нацрыбресурса". Думаю, что с этим что-то надо делать. Я буду выходить на руководство Министерства сельского хозяйства [РФ] с предложением о наказании людей, которые за это отвечают", - сказал он.

ФГУП "Нацрыбресурс" создано 9 сентября 1999 года для возведения, содержания, эксплуатации и развития гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обеспечения мер по реализации государственной программы России "Развитие рыбохозяйственного комплекса", а также иных федеральных целевых программ.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияМагаданская область
Реклама на ТАСС
В Эстонии возбудили дело в отношении Swedbank из-за подозрения в отмывании денег
По данным BNS, расследование начато в связи с признаками нарушений, которые были выявлены ранее в ходе проведения процедур финнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС