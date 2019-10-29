Трутнев назвал неудовлетворительным состояние объектов "Нацрыбресурса"

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Состояние ряда объектов, находящихся в собственности "Нацрыбресурса", является неудовлетворительным, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Магаданскую область.

"Из тех фактов, которые мне наиболее запомнились, - это традиционно безобразное состояние объектов, находящихся в собственности "Нацрыбресурса". Думаю, что с этим что-то надо делать. Я буду выходить на руководство Министерства сельского хозяйства [РФ] с предложением о наказании людей, которые за это отвечают", - сказал он.

ФГУП "Нацрыбресурс" создано 9 сентября 1999 года для возведения, содержания, эксплуатации и развития гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обеспечения мер по реализации государственной программы России "Развитие рыбохозяйственного комплекса", а также иных федеральных целевых программ.