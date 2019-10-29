Депутат предложила снизить порог уголовной ответственности для нелегальных кредиторов

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко поддержала во вторник идею главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николая Журавлева ввести уголовную ответственность за нелегальное кредитование и предложила снизить минимальный порог наступления такой меры ответственности.

"Существующая на данный момент мера ответственности за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов явно недостаточна. Многие организации, которые уже попадались на подобных нарушениях, после уплаты штрафов продолжают обманывать людей. Эту практику необходимо прекращать", - сказала Кувычко, слова которой приводит пресс-служба единороссов.

По ее словам, необходимо пересмотреть предлагаемый законопроектом минимальный порог применения уголовного наказания в 2,25 млн рублей, так как это позволит защитить права большего числа граждан.

"Средний размер выданного потребительского кредита не превышает 180 тыс. рублей. Если не снизить порог, то огромное количество недобросовестных кредиторов продолжит обманывать людей, поскольку подобные нелегальные организации специализируются на выдаче незначительных сумм на короткие промежутки времени. Целесообразно снизить порог уголовной ответственности за такие преступления. Точную сумму мы обсудим вместе с представителями отрасли, которые имеют точные данные о популярных суммах кредитов в стране, и предложим нашим коллегам в Совете Федерации", - отметила депутат.

Ранее Журавлев и ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение вплоть до 2 млн рублей штрафов за повторную выдачу кредитов юридическими лицами, не имеющими на это разрешение. Впоследствии сенатор внес поправки к своему документу, которые предполагают лишение свободы на срок до трех лет за нелегальную выдачу кредитов, в том числе ипотечных. Законопроектом предлагается применять уголовное наказание при нелегальном кредитовании только в крупном размере (на сумму свыше 2,25 млн рублей), а также лишь в случае, если лицо ранее подвергалось административному наказанию за такое правонарушение.

В настоящее время ответственность за выдачу кредитов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это разрешение, регулируется ст. 14.56 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей.