Быть региональным оператором: 5 главных задач при обращении с ТКО на местах

Две главные проблемы регионального оператора связаны со сбором данных. Несвоевременное обновление информации об отходообразователях (физических и юридических лицах), сбор информации о контейнерных площадках и объемах накопления отходов. "Это основа, на которой завязано все дальнейшее планирование. Если мы знаем точное количество контейнеров, то нам не нужны лишние машины и рейсы. Данные о жильцах нужны для верных начислений и работы с должниками", - говорит Сергей Телушкин.

Инвентаризацию всех контейнерных площадок оператор провел самостоятельно, а информацию о жильцах предоставляла администрация, УФМС. Она аккумулируется в государственной системе (ГИС) ЖКХ. Однако нередко актуальной информацией не владеют даже управляющие компании отдельных домов, последний раз базу данных в Вологодской области обновляли в 2016 году. "Администрация предоставляет нам устаревшие данные, тарифы начисляются на умерших. Иногда мы знаем, что есть должники, но не можем запустить дело об исполнении закона по взысканию средств, потому что не владеем актуальными официальными данными. Когда люди умирают, документы приносят сразу - никто не хочет платить за умершего. А вот когда кто-то рождается, данных нет", - говорит Сергей Телушкин.

Компания "Чистый след" работает в программе "Управление отходами" компании "Большая Тройка" - математической картографической модели, с помощью которой можно увидеть количество и протяженность маршрутов, оценить потребность в технике и подгрузить реестр всех отходообразователей. "Случается, видишь, в реестре есть кладбище, а отходы с него не поступают. Кто их вывозит? Куда? Договор должен заключаться с региональным оператором, который в свою очередь нанимает перевозчика. А фактически он заключается с мусоровозом напрямую - это дешевле, и так могут возникать стихийные свалки, - продолжает Телушкин. - Сегодня благодаря электронной территориальной схеме мы можем следить, чтобы везде был официальный вывоз, работаем с муниципалитетами. В других регионах часто оценивали приблизительные объемы накопления отходов - отсюда ошибки".