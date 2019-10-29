Быть региональным оператором: 5 главных задач при обращении с ТКО на местах

Чтобы эффективно справиться с поставленными задачами, оператор должен решить сразу несколько задач в своем регионе: собрать информацию, наладить контроль за транспортом и работу инфраструктуры, чтобы в итоге минимизировать объемы отходов для захоронения. Для этого нужны прогнозы развития отрасли как минимум на 10 лет.
Как работает система и с какими типичными проблемами сталкиваются региональные операторы, рассказал Сергей Телушкин, директор по обращению с отходами компании "Чистый след", которая с 2018 года является одним из двух региональных операторов Вологодской области.
1. Собрать данные
Две главные проблемы регионального оператора связаны со сбором данных. Несвоевременное обновление информации об отходообразователях (физических и юридических лицах), сбор информации о контейнерных площадках и объемах накопления отходов. "Это основа, на которой завязано все дальнейшее планирование. Если мы знаем точное количество контейнеров, то нам не нужны лишние машины и рейсы. Данные о жильцах нужны для верных начислений и работы с должниками", - говорит Сергей Телушкин.
Инвентаризацию всех контейнерных площадок оператор провел самостоятельно, а информацию о жильцах предоставляла администрация, УФМС. Она аккумулируется в государственной системе (ГИС) ЖКХ. Однако нередко актуальной информацией не владеют даже управляющие компании отдельных домов, последний раз базу данных в Вологодской области обновляли в 2016 году. "Администрация предоставляет нам устаревшие данные, тарифы начисляются на умерших. Иногда мы знаем, что есть должники, но не можем запустить дело об исполнении закона по взысканию средств, потому что не владеем актуальными официальными данными. Когда люди умирают, документы приносят сразу - никто не хочет платить за умершего. А вот когда кто-то рождается, данных нет", - говорит Сергей Телушкин.
Компания "Чистый след" работает в программе "Управление отходами" компании "Большая Тройка" - математической картографической модели, с помощью которой можно увидеть количество и протяженность маршрутов, оценить потребность в технике и подгрузить реестр всех отходообразователей. "Случается, видишь, в реестре есть кладбище, а отходы с него не поступают. Кто их вывозит? Куда? Договор должен заключаться с региональным оператором, который в свою очередь нанимает перевозчика. А фактически он заключается с мусоровозом напрямую - это дешевле, и так могут возникать стихийные свалки, - продолжает Телушкин. - Сегодня благодаря электронной территориальной схеме мы можем следить, чтобы везде был официальный вывоз, работаем с муниципалитетами. В других регионах часто оценивали приблизительные объемы накопления отходов - отсюда ошибки".
2. Собрать и перевезти все отходы
В абсолютных цифрах объем отходов, собранных на всем западе Вологодской области, составляет 140 тыс. куб. м в месяц. Из них Череповец собирает 90 тыс. куб. м или 8800 тонн мусора. До реформы отрасли не все эти отходы попадали на санкционированные полигоны и сортировочные станции. Сегодня ответственность за то, что мусор доедет до законного пункта назначения, лежит на региональном операторе.
Контроль непосредственно за перевозчиками на западе Вологодской области осуществляется через программу "Управление отходами" компании "Большая Тройка". Оператор отслеживает каждую машину: все водители мусоровозов должны пользоваться заранее выданным маршрутом, фотографировать каждую площадку. Объективные причины невыполнения задач должны быть подтверждены.
"Сначала водители возмущались, но нам удалось их убедить. Это ведь и наши гарантии выполненной работы, и их страховка. Выполнили взятые на себя обязательства - получили деньги. Если площадка заставлена машинами, завалена снегом, если контейнер сломан, водитель это фотографирует, а мы получаем уведомление. Либо вы подтверждаете фактом, что не могли вывезти мусор, либо вы его вывозите. Третьего не дано. Система контроля работает полностью автономно, даже в удаленных местах с неустойчивым интернет-соединением. Программа просто обновляет отчеты, как только Wi-Fi появляется", - рассказывает Телушкин.
На данный момент компания формирует и анализирует отчетность по каждому дню. За время работы в статусе регионального оператора удалось полностью исключить ситуации, когда мусор не вывозят по субъективным причинам.
3. Повысить экономическую эффективность
Большая доля экономической эффективности в работе регионального оператора зависит от расходов на транспортировку отходов. Обеспечить ее помогают крупные полигоны: на них легче контролировать потоки отходов, обеспечивать рациональную загрузку и стабильную работу, что помогает привлекать в проект средства инвесторов.
На данный момент в Вологодской области около 40 законных полигонов для размещения отходов, из них на западе - 18. В двух крупных городах, Вологде и Череповце, в совокупности генерируют примерно 60% объема отходов по области. На каждый муниципальный район приходится один или несколько небольших полигонов.
К 2022 году на западе Вологодской области планируется закрыть большинство маленьких полигонов. Вместо этого оставить и развивать два крупных - в Череповце и Вытегре. Если все отходы будут попадать на станции сортировки, емкости череповецкого полигона хватит еще на 10 лет, в вытегорского - на 25-30 лет. Вместо большинства маленьких полигонов в муниципалитетах откроются станции перегрузки и временного накопления. Места их расположения, изменения транспортных потоков определят на основании анализа электронной модели территориальной схемы. Некоторые небольшие объекты еще не заполнены, могут функционировать дольше. Пока решения по ним не приняты и будут зависеть от расчета экономической эффективности в каждом конкретном случае.
4. Сократить путь мусоровоза
Оптимизация транспортных потоков выгодна не только региональному оператору, но и гражданам. Новая электронная модель территориальной схемы от "Большой Тройки" позволила оптимизировать транспортные потоки, за счет чего в Вологодской области снизились тарифы на вывоз мусора. На начало 2019 года тариф составлял около 643 руб. за 1 куб. м мусора, сейчас средний по западу области - 528 руб. за 1 куб. м. Он включает в себя затраты на транспортирование, обработку, размещение отходов на полигонах, затраты регионального оператора, налоги (в т. ч. плату за негативное воздействие на окружающую среду).
Отдельная проблема - сбор данных о городских и сельских отходах. Нормы образования отходов производятся практическими замерами несколько раз в течение целого года. На селе отходов образуется меньше, потому что многие имеют компостные ящики для органики.
В связи с этим нормы накопления отходов дифференцированы: 2,6 куб. м в год на одного горожанина, 2,1 куб. м в год на сельского жителя.
"Обслуживание дорог - связанная с этим проблема. Если мусоровоз застрял на сельской дороге, то его нужно доставать, а это означает новые траты. Сейчас главные задачи по области - синхронизировать работу всех исполнителей, разработать схемы сбора по сезонам, наладить работу с дорожниками", - говорит директор "Чистого следа".
5. Обеспечить максимальную сортировку
"На начало 2019 года на сортировочные комплексы поступало 20-22% ТКО. Сегодня по всей западной зоне Вологодской области - 45-50%. В Череповце до реформы сортировали только 30% отходов города, а сейчас на сортировочные комплекты поступает 60-65% из них. Шекснинский комплекс обрабатывает 85% районного мусора, из этого объема до 30% отбирается и идет на переработку. Наша главная задача - добиться 100% сортировки в городах, отбирать максимум вторсырья и минимизировать отходы, которые поедут на полигон", - рассказывает Сергей Телушкин.
Пока в Вологодской области нет раздельного сбора отходов, но в ближайшее время планируется переход на двухпоточную систему, где вторсырье будут собирать отдельно ото всех прочих отходов. Система будет работать, если к ней подключатся и сами граждане: от них зависит сортировка мусора в местах первичного накопления. Это повысит качество собранных отходов и увеличит долю вторичных ресурсов.
Компания "Чистый след" в Вологодской области работает над несколькими общественными проектами. "Мы проводим дни открытых дверей, экскурсии по сортировочной станции, встречи с жителями, семинары для юридических лиц, для бюджетных организаций, множество акций в школах, в отдельных дворах. Запускаем прием новых видов отходов. Например, покрышки не относятся к ТКО, но мы заключили договор с реализацией и начали их принимать, - рассказывает Телушкин. - Очень много внимания уделили сайту. Сейчас система уже работает, многие проблемы ушли, показатели платежей населения - 80%. Эта цифра показывает, сколько людей согласны с реформой".