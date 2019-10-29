Вьетнам может в 2020 году приобрести более 2 млн тонн российского зерна

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Представители Вьетнама в ходе встречи со специалистами Россельхознадзора выразили заинтересованность в закупке 2 млн тонн российского зерна в 2020 году. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Вьетнамская сторона выразила заинтересованность в закупках российского зерна в 2020 году объемом более 2 млн тонн", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, 24-25 октября 2019 года во Вьетнаме прошли переговоры члена коллегии Россельхознадзора, руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Антона Кармазина с генеральным директором Департамента по защите растений Вьетнама Хоанг Чунгом. По итогам встречи вьетнамская сторона в целях урегулирования ситуации с поставками российской пшеницы предложила ввести аттестацию российских предприятий-экспортеров. Для этого Россельхознадзор направит перечень компаний, заинтересованных в экспорте пшеницы на вьетнамский рынок, с указанием предполагаемых объемов поставок, обладающих оборудованием по подработке зерна от семян сорных растений с целью соблюдения фитосанитарных требований Вьетнама.

Кроме того, как добавили в Россельхознадзоре, вьетнамская сторона намерена проводить предотгрузочный мониторинг судов с пшеницей, направляющихся во Вьетнам, и планирует посетить ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт карантина растений" для обсуждения анализа фитосанитарных рисков в отношении бодяка полевого. Во избежание случаев подделки фитосанитарных сертификатов стороны обязались информировать друг друга о выданных документах в момент отгрузки. Представители стран также обязались усилить соблюдение фитосанитарных требований при взаимных поставках зерна.

17 октября официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщала, что ведомство приостанавливает выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам. 29 октября председатель российской части межправкомиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил ТАСС о том, что Россия возобновила поставки пшеницы во Вьетнам.