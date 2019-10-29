Опрос: половина россиян пользуется теневым рынком самозанятости

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Теневой рынок самозанятости, к которому обращается половина россиян, по-прежнему остается одним из главных источников рабочей силы. Об этом свидетельствуют результаты исследования центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, специалисты которого опросили 1215 работающих жителей 27 регионов.

"Выяснилось, что теневой рынок самозанятости для россиян - по-прежнему один из главных источников рабочей силы. В 2006 году к нему обращались 56% опрошенных, в 2016 году - 51,3%, в 2019 - 50%", - говорится в исследовании, приведенном пресс-службой РАНХиГС. Снизились только средние расходы граждан на эти услуги - около 4,8 тыс. рублей в текущем году против 7,4 тыс. рублей в 2013 году и 6,1 тыс. рублей в 2016 году.

Исследование показало, что чем состоятельнее граждане, тем чаще они пользуются услугами тех, кто трудится без официального оформления.

Более трети участников исследования (42,4%) признались, что благодаря оплате "из рук в руки" услуги обходятся им дешевле - не надо платить налоги, 36,6% не нравится медлительность аналогичных сервисных центров, которые тратят время на оформление договора, еще 31,4% убеждены, что помогают родным и друзьям, приглашая кандидатов по их рекомендации. Другие 25,5% оценивают полученные услуги не слишком высоко и, возможно, поэтому не считают необходимым их официально оформлять, 23,9% уверены, что частники работают более оперативно, 14,2% сказали, что им проще попросить об услуге знакомых или соседей, а 16,2% признались, что по привычке обращаются к одним и тем же людям.

За один месяц опрошенные вызывали таксистов-частников, массажистов и медсестер, пользовались частной службой автосервиса. Респонденты шили одежду у портних-надомниц и чинили обувь в частных мастерских, нанимали рабочих для ремонта квартиры и сантехники, обращались к специалистам по бытовой и компьютерной технике и так далее.

Россияне выступают за развитие самозанятости

Только 8,1% опрошенных смущает тот факт, что они передали рабочим деньги без договоров и уплаты налогов, 87,5% ответивших не испытывают затруднений с оплатой из рук в руки. "Это нас не беспокоит", - заявили 59,9% из них. Еще 27,6% ответили с легкой неуверенностью: "Скорее, не беспокоит".

По мнению ученых, многие россияне не имеют альтернативы услугам частников, которые всегда "под рукой" или в шаговой доступности. Граждане довольны их работой и потому не хотят с ними расставаться.

"76,4% опрошенных убеждены, что самозанятость как форму экономической деятельности необходимо развивать. О ее запрете высказались только 6,2%. Это позволяет говорить о предпосылках развития самостоятельной занятости на российском рынке труда в ближайшей перспективе", - отметил директор центра социально-политического мониторинга Андрей Покида.

С 2019 года в четырех регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами. Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС, но не предполагает отчислений в ПФР. Власти планируют расширить географию действия этого режима.