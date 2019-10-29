Компания "Иннопрактика" назвала точки роста российского рынка биотехнологий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Компания "Иннопрактика" в партнерстве с компанией "Аберкейд" исследовали российский рынок биотехнологий и обозначили возможные точки роста - это органическое сельское хозяйство, развитие производства кормовых биодобавок и ветеринарных иммунобиологических препаратов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

Согласно результатам исследования, отечественный биотехнологический рынок имеет значительный ресурс для расширения своих границ не только через развитие индустрии биорефайнинга - глубокой переработки растительного сырья. По мнению специалистов, не менее важным должен стать сегмент органического сельского хозяйства.

"Помимо высокого потенциала в сфере производства, экспорта подобной продукции и набора экологических и социально-экономических эффектов, развитие этого направления способно серьезно стимулировать разработку и производство биоальтернатив. В результате возможен рост рынка биоальтернатив еще на 30 млрд рублей по отношению к прогнозному показателю около 10 млрд рублей в 2025 году", - говорится в сообщении.

Существенным, в том числе экспортным, потенциалом обладают также сектор кормовых биодобавок и ветеринарная иммунобиология.

"Сейчас наша страна является мировым лидером в поставке вакцин для профилактики особо опасных болезней животных и имеет дополнительный потенциал к наращиванию поставок иммунобиологических препаратов. Для этого требуется расширение производственного ассортимента в сегменте вакцинопрофилактики так называемых "коммерческих" заболеваний животных", - отмечают в пресс-службе. "Коммерческие" заболевания обычно не представляют угрозы для человека, но наносят существенный экономический ущерб животноводству и птицеводству.

Эксперты также проанализировали выполнение правительственной программы "Био-2020" и концептуально связанной с ней дорожной карты "Развитие биотехнологий и генной инженерии". Основная цель программы - выход России в 2020 году на высокие мировые позиции в области разработки биотехнологий и создание устойчивого биотехнологического сектора, который станет основой постиндустриальной экономики.

Анализ и прогноз выполнения программы

Исследование "Иннопрактики" показало, что рост рынка отечественного биотеха уступает обозначенному в программе "Био-2020". Так, по данным на 2015 год, вместо запланированных и обозначенных в программе целевых показателей по рынку в 400 млрд рублей, его объем составлял вполовину меньше - 195 млрд рублей. К 2020 году, согласно прогнозам "Иннопрактики", ожидается увеличение рынка до 262 млрд рублей вместо предусмотренного 1 трлн рублей.

Рост российского биотеха в значительной степени обусловлен быстрым развитием биомедицинского, в частности биофармацевтического, направления. Суммарный прирост объемов в этих сегментах в 2015-2020 годах составит 35 млрд рублей. Дальнейший рост биомедицинского сегмента ожидается за счет новых аналогов оригинальных препаратов и технологий, в том числе российской разработки, а также прихода новых игроков.

Второй по величине сегмент российского биотехнологического рынка - сельское хозяйство. К 2025 году сельскохозяйственный рынок увеличится примерно до 112 млрд рублей. При этом драйвером данного сегмента являются кормовые биодобавки.

Как утверждают аналитики, опережающие показатели биотеха имеются и в отношении дорожной карты "Развитие биотехнологий и генной инженерии" - к 2020 году производство промышленных биотехнологий составит 17 млрд рублей против запланированных 14,8 млрд.

Целевые показатели превысил и экспорт отечественной биотехнологической продукции. В 2015 году объем ее поставок за рубеж составил 14 млрд рублей, или 29% от внутреннего производства. Ожидается, что к 2020 году в России экспортный показатель возрастет до 26 млрд рублей.

По данным исследовательской компании "Аберкейд", в 2015 году отечественный биотехнологический рынок составил 195 млрд рублей, в 2018 году - чуть больше 250 млрд рублей. Таким образом, в 2015-2018 годах биотех в России вырос на 30%. К 2025 году аналитики "Иннопрактики" и "Аберкейда" ожидают прирост рынка до 325 млрд рублей - плюс 29% к показателю 2018 года.