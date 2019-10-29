Песков заявил, что для России есть определенные "плюсы" от контрсанкций

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать исследование экономистов о потерях россиян от санкций. При этом он подчеркнул, что ограничения - это вынужденная мера.

"Я, к сожалению, не знаком с деталями этих научных изысканий и исследований, поэтому я отказываюсь как-либо это комментировать", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос об исследовании РАНХиГС и ЦЭФИР, которое говорит, что контрсанкции РФ в отношении продовольственных товаров из ряда других стран приводят к дополнительным тратам россиян.

"Россия не была инициатором санкционного обмена. Это [контрсанкции] - вынужденная мера", - напомнил Песков. Он уверен: "Нет худа без добра, есть определенные "плюсы" и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики". "Меры эти вынужденные, да, сейчас мы находимся в условиях обмена санкционными решениями не по нашей инициативе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.