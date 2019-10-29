Эксперты оценили потери потребителей от продуктового эмбарго России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Эксперты оценили ежегодные потери потребителей от введения Россией продуктового эмбарго в 445 млрд рублей. Такая оценка представлена в совместном исследовании аналитиков РАНХиГС и РЭШ.

"По всем рассмотренным контрсанкционным товарным группам, за исключением птицы, свинины и помидоров, потребители в сумме теряли 520 млрд рублей в год (в ценах 2013 года). В трех товарных группах (мясо птицы, свинина, помидоры), в которых произошло снижение цен и значительный рост потребления, выигрыш потребителей эквивалентен 75 млрд рублей в год. Таким образом, общий отрицательный результат от контрсанкций для потребителя составил 445 млрд рублей в год, или примерно 3000 рублей на человека в год", - говорится в документе.

По мнению экспертов, потери потребителей в значительной мере перераспределились в пользу российских производителей - 374 млрд, или 2500 рублей в год на человека. Еще 56 млрд рублей в год (или 390 рублей на человека) компенсируют рост неэффективности российской экономики, а 16 млрд рублей (110 рублей на человека) - эквивалент перераспределения в пользу зарубежных производителей, товары которых теперь продаются на российском рынке по более высокой цене, чем до контрсанкций.

Аналитики также отметили, что, согласно их данным, после введения контрсанкций в России наблюдается успешное импортозамещение в трех продуктовых категориях - мясо птицы, свинина, помидоры, в то время как в остальных товарных сегментах импортозамещение нельзя признать состоявшимся.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.