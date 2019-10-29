Минпромторг выступил против повышения экспортных пошлин на пиломатериалы

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ выступает против повышения экспортных пошлин на пиломатериалы, проблема заключается в контроле экспортного декларирования, заявили ТАСС в пресс-службе министерства со ссылкой на слова замглавы министерства Виктора Евтухова.

"Повышение ставок вывозных таможенных пошлин на лесоматериалы, классифицируемые в товарной позиции 4407 ТН ВЭД ЕАЭС (пиломатериалы - прим. ТАСС), может оказать негативное влияние на развитие лесопромышленного комплекса России, привести к снижению инвестиционной привлекательности данной отрасли, а также создаст риски недостижения целевых показателей стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 и невыполнения целей и задач, поставленных указом президента РФ", - сообщил Евтухов.

По мнению ведомства, основной причиной "перетока" грубо окантованных лесоматериалов при экспорте из товарной позиции "необработанные лесоматериалы" в позицию "пиломатериалы" является недостаток администрирования при контроле декларирования этого товара на экспорт.

На грубообработанную древесину действует экспортная пошлина в размере от 10 до 80%, но не менее €55,2 за 1 куб. м, а также установлены тарифные квоты.

Минпромторг отмечает, что за 7 месяцев 2019 года экспорт необработанных лесоматериалов сократился на 14,9%, до 8,9 млн куб. м, в то время как пиломатериалов увеличился на 5,8%, до 19,4 млн куб. м. При этом ведомство подготовило концепцию ускоренного экспортного развития в лесопромышленном комплексе, предполагающую рост экспорта обработанных лесоматериалов до $5,7 млрд в 2024 году. По данным Сибирского таможенного управления, экспорт обработанных лесоматериалов из регионов Сибири по итогам девяти месяцев составил $1 млрд 759,8 млн.

Министерство также сообщило, что проработает с Росстандартом возможность корректировки ГОСТ, предполагающего использование системы ГЛОНАСС на тракторах и технике, используемой для вывоза лесоматериалов.

Ранее в октябре зампред правительства РФ Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения экспортных таможенных пошлин в отношении лесоматериалов позиции 4407 (пиломатериалы - прим. ТАСС) с низкой добавленной стоимостью (не обработанных строганием, шлифованием - прим. ТАСС).