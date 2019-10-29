"Ростех" планирует протестировать светофоры с лазерной "стеной" в Москве и Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Автомобилисты Москвы, Екатеринбурга и Тюмени могут стать первыми участниками тестирования умных светофоров, которые проецируют лазерную "стену", предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу. Об этом ТАСС во вторник рассказал начальник центра промышленного дизайна АО "ПО "УОМЗ" (холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех") Сергей Шашмурин в кулуарах VI Международноо форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.

Лазерный барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Разработка поможет снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

"Больше 10 крупных российских городов ждут пилотных образцов умных светофоров для опытной эксплуатации. Среди них Москва, Екатеринбург, Тюмень. Мы планируем первую тестовую эксплуатацию уже в начале следующего года. Возможно, первой будет Москва", - сказал он.

По словам Шашмурина, в пилотном режиме может быть оборудован один-два перекрестка. В среднем на одном перекрестке может быть установлено по 8-10 светофоров. Эксперт отметил, что в российских городах планируется осваивать крупные знаковые перекрестки и центральные улицы.

"Мы проходим проектный этап. После него будет оптимизация всех решений, постановка на серийное производство. Думаю, что это может произойти уже в 2020 году", - добавил эксперт.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.