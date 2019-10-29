Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты разошлись во мнениях об идее нового подхода к учету бедности в России

Заведующий лабораторией РАНХиГС Алексей Ведев считает, что сверка данных Росстата с ФНС и ПФР может повысить качество статистики. Сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков более осторожен в прогнозах
Описание
© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сверка данных Росстата по уровню бедности в РФ с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Пенсионным фондом России (ПФР) может повысить качество статистики, считает заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

На эту тему

"Конечно, повысит. Мы давно предлагали использовать альтернативную статистику, в том числе, и прежде всего, налоговую и банковскую. Дополнительно надо привлекать "большие данные": транзакции по банковским картам и другие", - сказал он в беседе с ТАСС.

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, подготовленному Минэкономразвития, окончательную оценку численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума предлагается формировать "с учетом верификации на основе данных о доходах населения ФНС России и ПФР". Росстат с 2017 года находится в ведении экономического ведомства.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков более осторожен. Он напоминает о намерениях Росстата и Минэкономразвития реформировать методологию исчисления уровня бедности в России. "Анализ будет возможен при публикации утвержденной методологии и проведении серии тестовых расчетов. Пока того, что написано, недостаточно для выводов и оценки качества принимаемых решений", - подчеркивает экономист.

Применение данных ПФР и ФНС, по мнению Полякова, скорее важны на микроуровне при оказании адресной помощи и модификации социальной политики для конкретных домохозяйств. При этом он не исключает, что с учетом переданных из ФНС и ПФР данных число бедных в стране может снизиться.

"В основном к Росстату были замечания по модельным расчетам и применяемым способам сведения данных выборки, выбора модельной функции (она по-прежнему логнормальная) и нахождения соответствия между средними данными по выборке в квартальных обследованиях Росстата и макроэкономическими показателями денежных и неденежных доходов и потребления", - отмечает Поляков. Ведев, в свою очередь, настаивает, что если данные Росстата расходятся с опросными данными (как это было с индексом деловой активности PMI сентябре), необходимо выпускать пресс-релиз с объяснениями.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Индонезия разрешит экспортировать никелевую руду до 1 января 2020 года
Экспорт сейчас приостановлен на две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС