Эксперты разошлись во мнениях об идее нового подхода к учету бедности в России

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сверка данных Росстата по уровню бедности в РФ с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Пенсионным фондом России (ПФР) может повысить качество статистики, считает заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

"Конечно, повысит. Мы давно предлагали использовать альтернативную статистику, в том числе, и прежде всего, налоговую и банковскую. Дополнительно надо привлекать "большие данные": транзакции по банковским картам и другие", - сказал он в беседе с ТАСС.

Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, подготовленному Минэкономразвития, окончательную оценку численности населения с доходами ниже величины прожиточного минимума предлагается формировать "с учетом верификации на основе данных о доходах населения ФНС России и ПФР". Росстат с 2017 года находится в ведении экономического ведомства.

Ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков более осторожен. Он напоминает о намерениях Росстата и Минэкономразвития реформировать методологию исчисления уровня бедности в России. "Анализ будет возможен при публикации утвержденной методологии и проведении серии тестовых расчетов. Пока того, что написано, недостаточно для выводов и оценки качества принимаемых решений", - подчеркивает экономист.

Применение данных ПФР и ФНС, по мнению Полякова, скорее важны на микроуровне при оказании адресной помощи и модификации социальной политики для конкретных домохозяйств. При этом он не исключает, что с учетом переданных из ФНС и ПФР данных число бедных в стране может снизиться.

"В основном к Росстату были замечания по модельным расчетам и применяемым способам сведения данных выборки, выбора модельной функции (она по-прежнему логнормальная) и нахождения соответствия между средними данными по выборке в квартальных обследованиях Росстата и макроэкономическими показателями денежных и неденежных доходов и потребления", - отмечает Поляков. Ведев, в свою очередь, настаивает, что если данные Росстата расходятся с опросными данными (как это было с индексом деловой активности PMI сентябре), необходимо выпускать пресс-релиз с объяснениями.