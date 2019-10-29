Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Госдуме рассказали, как отразятся налоговые льготы на дачниках

Депутат Николай Николаев отметил, что новый закон приравнял платежи садоводов - индивидуалов с точки зрения исчисления товариществами как юридическими лицами налога на прибыль к взносам членов товарищества
Описание
© Владимир Смирнов/ТАСC

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс России смогли уравнять правовые режимы в части налоговых льгот для целевых и членских взносов садоводов с платой, вносимой "индивидуалами" - то есть гражданами, ведущими садоводство и огородничество, но не являющимися членами соответствующего товарищества. Так прокомментировал ТАСС вступление в силу соответствующих поправок в налоговое законодательство автор этих изменений, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

На эту тему

"[Новый закон] приравнял платежи садоводов - индивидуалов с точки зрения исчисления товариществами как юридическими лицами налога на прибыль к взносам членов товарищества, что является абсолютно справедливым. Так же как и взносы членов товарищества, такие платежи являются скорее не прибылью от некой коммерческой деятельности, а неким общим фондом собственников садовых и огородных земельных участков. И, соответственно, снижая налоговые издержки товарищества мы по существу снижаем издержки простых граждан - садоводов, которые, как известно, являются как правило мало защищенным слоем населения", - пояснил он инициативу.

Ранее эти взносы от "индивидуалов" облагались налогами. Так, в своем разъясняющем письме Минфин России в апреле этого года указал, что хотя налоговая база по налогу на прибыль не учитывает взносы членов садоводческого некоммерческого товарищества, тем не менее денежные средства, вносимые лицами, не являющимися членами товарищества, в частности, за содержание имущества общего пользования, его текущий и капитальный ремонт, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом, являются платой, а не целевыми взносами. Соответственно, такая плата "индивидуалов" облагалась налогом на прибыль.

Что еще изменил НК для садоводов

В целом поправки в кодекс призваны привести нормы о налогах в соответствие с новым законодательством о садоводстве и огородничестве (ФЗ-217), которое стало фактически реформой "дачной" сферы и вступило в силу с 1 января этого года. В частности, налоговый кодекс уточнил, что садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение. Соответственно, налогообложение для него иное, нежели для жилых домов, регистрация которых на землях СНТ разрешена с августа прошлого года.

Помимо этого из кодекса убраны понятия "дачи" и "дачные домики", так как ключевой отраслевой закон их уже исключил: приняты только две формы - "садовые некоммерческие товарищества" и "огороднические некоммерческие товарищества".

О дачной реформе

В июле 2017 года был принят федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (217-ФЗ), он вступил в силу 1 января 2019 года. За этот переходный период был принят пакет подзаконных актов, который разъяснил ряд положений и утвердил необходимые процедуры.

В частности, законодательство также оставило только два вида "взносов": членские (ежемесячные на текущее развитие) и целевые (под конкретные задачи, например, ремонт дороги). Платить их должны все, вне зависимости от наличия "членства" в СНТ. К тому же, как пояснил Николаев, теперь товарищество может через суд взыскать с "индивидуалов" взносы, если те от них уклоняются. Закон при этом упразднил прочие сборы и "вступительные" взносы, которые могли достигать нескольких десятков тысяч рублей. Теперь все платежи должны быть только безналичными через банковский перевод.

В целом законодательство приблизило дома в СНТ и прочих подобных форм объединений к постройкам на землях ИЖС. Были убраны множественные формы образований, существовавшие в "дачной" сфере. Теперь действует только одна организационно-правовая форма некоммерческой организации - товарищество собственников недвижимости и два его вида: садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Отличие имеется в правах на возведение капитальных строений. Огороднические товарищества имеют право построить на участке только технические здания: сарай, теплицу, колодец.

Кроме того в конце декабря 2018 года постановлением правительства РФ был утвержден регламент перевода садовых домов, которые являются нежилыми зданиями, в жилые. До реформы право регистрации как "жилые" имели только дома на землях ИЖС (индивидуального жилищного строительства).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поручил до 2 декабря представить концепцию инвестирования средств ФНБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС