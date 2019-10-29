В Госдуме рассказали, как отразятся налоговые льготы на дачниках

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Вступившие в силу поправки в Налоговый кодекс России смогли уравнять правовые режимы в части налоговых льгот для целевых и членских взносов садоводов с платой, вносимой "индивидуалами" - то есть гражданами, ведущими садоводство и огородничество, но не являющимися членами соответствующего товарищества. Так прокомментировал ТАСС вступление в силу соответствующих поправок в налоговое законодательство автор этих изменений, глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

"[Новый закон] приравнял платежи садоводов - индивидуалов с точки зрения исчисления товариществами как юридическими лицами налога на прибыль к взносам членов товарищества, что является абсолютно справедливым. Так же как и взносы членов товарищества, такие платежи являются скорее не прибылью от некой коммерческой деятельности, а неким общим фондом собственников садовых и огородных земельных участков. И, соответственно, снижая налоговые издержки товарищества мы по существу снижаем издержки простых граждан - садоводов, которые, как известно, являются как правило мало защищенным слоем населения", - пояснил он инициативу.

Ранее эти взносы от "индивидуалов" облагались налогами. Так, в своем разъясняющем письме Минфин России в апреле этого года указал, что хотя налоговая база по налогу на прибыль не учитывает взносы членов садоводческого некоммерческого товарищества, тем не менее денежные средства, вносимые лицами, не являющимися членами товарищества, в частности, за содержание имущества общего пользования, его текущий и капитальный ремонт, за услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом, являются платой, а не целевыми взносами. Соответственно, такая плата "индивидуалов" облагалась налогом на прибыль.

Что еще изменил НК для садоводов

В целом поправки в кодекс призваны привести нормы о налогах в соответствие с новым законодательством о садоводстве и огородничестве (ФЗ-217), которое стало фактически реформой "дачной" сферы и вступило в силу с 1 января этого года. В частности, налоговый кодекс уточнил, что садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение. Соответственно, налогообложение для него иное, нежели для жилых домов, регистрация которых на землях СНТ разрешена с августа прошлого года.

Помимо этого из кодекса убраны понятия "дачи" и "дачные домики", так как ключевой отраслевой закон их уже исключил: приняты только две формы - "садовые некоммерческие товарищества" и "огороднические некоммерческие товарищества".

О дачной реформе

В июле 2017 года был принят федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (217-ФЗ), он вступил в силу 1 января 2019 года. За этот переходный период был принят пакет подзаконных актов, который разъяснил ряд положений и утвердил необходимые процедуры.

В частности, законодательство также оставило только два вида "взносов": членские (ежемесячные на текущее развитие) и целевые (под конкретные задачи, например, ремонт дороги). Платить их должны все, вне зависимости от наличия "членства" в СНТ. К тому же, как пояснил Николаев, теперь товарищество может через суд взыскать с "индивидуалов" взносы, если те от них уклоняются. Закон при этом упразднил прочие сборы и "вступительные" взносы, которые могли достигать нескольких десятков тысяч рублей. Теперь все платежи должны быть только безналичными через банковский перевод.

В целом законодательство приблизило дома в СНТ и прочих подобных форм объединений к постройкам на землях ИЖС. Были убраны множественные формы образований, существовавшие в "дачной" сфере. Теперь действует только одна организационно-правовая форма некоммерческой организации - товарищество собственников недвижимости и два его вида: садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Отличие имеется в правах на возведение капитальных строений. Огороднические товарищества имеют право построить на участке только технические здания: сарай, теплицу, колодец.

Кроме того в конце декабря 2018 года постановлением правительства РФ был утвержден регламент перевода садовых домов, которые являются нежилыми зданиями, в жилые. До реформы право регистрации как "жилые" имели только дома на землях ИЖС (индивидуального жилищного строительства).