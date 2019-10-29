Вице-президент "Лукойла" Илья Мандрик продал акции компании почти на 126 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Член правления и вице-президент по геологоразведке и разработке "Лукойла" Илья Мандрик 24 октября продал обыкновенные акции компании на общую сумму 125,7 млн рублей, снизив долю до 0,018% с 0,021%. Это следует из материалов "Лукойла".

"Изменение размера доли участия в уставном капитале ПАО "Лукойл" связано с продажей указанным лицом на Московской бирже 24 октября 2019 года 20892 обыкновенных акций ПАО "Лукойл" на сумму 125,717 млн рублей", - говорится в сообщении.

В понедельник, 28 октября, глава компании Вагит Алекперов заявил, что не получал предложений о продаже своего пакета акций и не намерен его продавать. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (24,8%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).