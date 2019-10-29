Минтранс прорабатывает субсидирование межрегиональных речных пассажирских перевозок

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Минтранс прорабатывает субсидирование речных межрегиональных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке и Сибири. Об этом журналистам сообщил замминистра транспорта Юрий Цветков в кулуарах форума-выставки Riverport Expo 2019.

"Мы регулярно встречаемся с коллегами из Госдумы из комитета по транспорту, есть группа депутатов, которые заинтересованы в этом вопросе [субсидирование межрегиональных пассажирских перевозок]. Они считают, что необходимо по аналогии с воздушным транспортом, которому субсидируют перевозки между отдельными районами РФ, ввести такие же перевозки для каких-то социально значимых районов Сибири, Дальнего Востока, субсидирование таких перевозок пассажиров по реке", - сказал чиновник.

Цветков отметил, что субсидии могут получить 15 регионов, однако сумму средств замминистра не уточнил.

"Мы сделали запросы в регионы, получили их мнения, хотим понять, какие это могут быть перспективные направления, какой там пассажиропоток, чтобы посчитать деньги. Потому что в Минфин, который будет принимать решение по этой тематике, нужно идти уже с какими-то цифрами", - добавил он.