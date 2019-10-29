Эксперты: закон о едином поставщике ТВ-контента в интернете защитит правообладателей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Закон об едином поставщике телевизионного контента в интернете защитит правообладателей от пиратства, задаст стандарты вещания каналов в глобальной сети. Такое мнение корреспонденту ТАСС во вторник высказали ведущие российские медиаменеджеры.

Ранее правительство РФ поддержало законопроект о создании единого поставщика 20 телеканалов первого и второго мультиплексов в интернете.

"Создание единого оператора позволит унифицировать стандарты вещания и телеизмерений в интернет-среде, защитить сигнал от копирования, вставок рекламы и замены контента, а также отключить незаконно распространяющие ТВ-сигнал площадки", - сказала ТАСС генеральной директор Национальной медиа группы Ольга Паскина.

По ее словам, уже сейчас виден многократный рост аудитории, смотрящей каналы в интернете, в том числе в приложениях, которые не подлежали измерениям.

Паскина напомнила, что охват интернета сопоставим с охватом телевидения, при этом отсутствуют единые стандарты вещания телеканалов в интернете, отсутствует система защиты от пиратства и копирования, а интернет-площадки и операторы интерактивного ТВ незаконно используют эфирные версии, вставляя рекламу поверх рекламы вещателей.

Со своей стороны, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов отметил, что холдинг поддерживает инициативу создания единой платформы для онлайн-вещания телеканалов. "Данное решение позволит внедрить технические средства защиты авторских и смежных прав на ТВ-контент, тем самым защитить права вещателей от возможных нарушений со стороны распространителей", - указал он.

Единый оператор

Ранее представитель проекта онлайн-вещания "Витрина ТВ" сообщил ТАСС, что готов выступить оператором интернет-трансляций первого и второго мультиплексов в случае принятия соответствующего закона.

ООО "Витрина ТВ" была учреждена медиахолдингами "Национальная медиа группа", ВГТРК, "СТС Медиа" и Первым каналом в рамках соглашения о создании единой вещательной инфраструктуры трансляции телеканалов в интернете.

В первый мультиплекс входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".