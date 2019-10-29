Медведев обсудит с кабмином меры по ускорению роста инвестиций и соберет набсовет ВЭБ.РФ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в среду заседание правительства, на котором, в частности, будет обсуждаться выполнение плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. В повестке дня значатся также семь законопроектов, один пакет поправок к законопроекту, уже рассматриваемому в Госдуме, а также один проект распоряжения правительства.

В частности, кабмин обсудит проект, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего проведение лотерей, а также на противодействие отмыванию нелегальных доходов. Еще один законопроект, который рассмотрят на заседании, позволит самозанятым гражданам принимать участие в госзакупках на тех же льготных условиях, которые сейчас предусмотрены для малого и среднего бизнеса.

Также будет рассмотрен проект, расширяющий полномочия Госавтодорнадзора по контролю международных автомобильных перевозок пассажиров. Так, сотрудники ведомства смогут проводить такие проверки на автостанциях, автовокзалах, а также в иных местах в границах населенных пунктов, где осуществляется посадка и высадка пассажиров.

В числе других пунктов повестки дня - законопроект, касающийся правил продажи товаров дистанционным способом; поправки к находящемуся в парламенте законопроекту об уточнении процедуры установления ответственности за нарушения в сфере регулирования выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, правительство обсудит выделение дополнительных бюджетных средств в 2019 и 2020 годах Бурятии (5,4 млн рублей), Магаданской области (85 млн рублей) и Чукотскому автономному округ (360 млн рублей). За счет этих денег в Магаданской области планируется создать городской парк "Маяк", в Бурятии - провести капитальный ремонт бассейна "Горняк", на Чукотке - приобрести оборудование в медучреждения региона, а также жилье для работников социальной сферы.

По завершении заседания правительства Медведев соберет наблюдательный совет государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Совет рассмотрит участие корпорации в реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе в промышленности, высокотехнологичном сельском хозяйстве, транспорте и экологии. В заседании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.