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"Ъ": кабмин обсуждает частичный отход "Аэрофлота" от плоских тарифов на Дальний Восток

По данным издания, сам перевозчик уже обратился по этому вопросу к курирующему направление вице-премьеру Максиму Акимову
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Минтранс прорабатывает возможность изменения модели перевозок "Аэрофлота" из Москвы на Дальний Восток в части разрешения компании продавать определенное количество билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в авиаотрасли и в правительстве. По информации издания, сам "Аэрофлот" уже обратился по этому вопросу к курирующему направление вице-премьеру Максиму Акимову.

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Сейчас "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия", выполняющие основную долю рейсов на Дальний Восток, летают по так называемым плоским тарифам, не меняющимся в течение года. Эти тарифы не субсидируются государством, перевозчики компенсируют их за счет более выгодных маршрутов. Кроме того, часть билетов "Аэрофлот" продает по льготным тарифам - россиянам до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей.

Продажу билетов по цене, меньшей себестоимости, должен утвердить Минтранс как представитель государства - главного акционера компании. "Коммерсантъ" отмечает, что из-за того, что тарифы на 2020 год пока не согласованы, клиенты "Аэрофлота" пока не могут заранее купить билеты на этот период.

Представитель Макcима Акимова подтвердил газете получение письма от "Аэрофлота". В самой компании ситуацию комментировать изданию отказались. Хотя источники газеты утверждают, что тема пока обсуждается и окончательное решение не принято, в Минтрансе "Коммерсанту" заявили, что "Аэрофлот" получит одобрение только плоских тарифов. "Рейсы на Дальний Восток планируют открыть авиакомпании "Икар" (аффилирована с NordWind) и "ИрАэро", - добавили в ведомстве.

Теги
РоссияДальний Восток
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