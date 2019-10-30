"Известия": сотовые операторы смогут установить оборудование для 5G в новостройках Москвы

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Москвы готовят правила размещения телекоммуникационной инфраструктуры в новостройках - в том числе возводимых по программе реновации - и домах после капитального ремонта. Как сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на заместителя руководителя Департамента информационных технологий (ДИТ) Александра Горбатько, новое оборудование смогут размещать сразу несколько провайдеров, а для инфраструктуры сотовой связи и 5G будет выделено специальное место.

Предполагается, что такие меры позволят увеличить конкуренцию между провайдерами, а также поспособствуют улучшению качества связи и интернет-соединения. Кроме того, власти не исключают, что новые правила позволят снизить тарифы в Москве.

Минимальное количество провайдеров на одном объекте не уточняется, однако, по словам Горбатько, всем им будет обеспечен равный доступ к создаваемой инфраструктуре.

Как отмечают "Известия", пока единых правил по размещению и использованию телекоммуникационной инфраструктуры в многоквартирных домах нет, управляющие компании зачастую сами решают, какого оператора допустить к работе. Также из-за отсутствия необходимой компетенции у управляющих компаний операторам зачастую приходится при подключении каждого нового абонента прокладывать новые кабели.

Горбатько отмечает, что правила создания инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования могут быть закреплены постановлением правительства Москвы до конца 2019 года.