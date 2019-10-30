ВС разъяснил гарантии в уголовном судопроизводстве по закону об амнистии капиталов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут быть основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по уголовному делу. Такое разъяснение дал в среду президиум Верховного суда РФ по вопросу о гарантиях в уголовном судопроизводстве, предусмотренных законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (так называемый закон об амнистии капиталов), сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда России Павел Одинцов.

"Частями 3, 4 и 6 статьи 4 федерального закона от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ установлен абсолютный запрет в отношении декларанта или номинального владельца имущества <...> на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации или документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, а также сведений, содержащихся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации", - говорится в разъяснении президиума ВС РФ, вынесенного в среду.

Как отмечается в разъяснении президиума ВС, декларации не могут становиться доказательствами по уголовному делу "в случае совершения им (декларантом) любого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ", а не только указанными в законе ст. 193, ч. 1 и 2 ст. 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Президиум ВС РФ также сообщил, что следователи и другие государственные органы не вправе получать доступ к декларациям, поданным по закону об амнистии капиталов, даже на основании судебного решения.

Как отметил президиум ВС РФ, "сведения, содержащиеся в декларации и документах и (или) сведениях, прилагаемых к декларации, признаются налоговой тайной в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. Режим хранения таких сведений и документов и доступа к ним обеспечивают исключительно налоговые органы. Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения".

Президиум ВС РФ подчеркнул, что "такие сведения и документы могут быть истребованы только по запросу самого декларанта", который "вправе представлять копию декларации и документов и (или) сведений, прилагаемых к декларации, для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. Отказ в приобщении этих доказательств не допускается".