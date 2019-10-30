Количество поддельных купюр в III квартале выросло на 3,2%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Банк России за июль - сентябрь 2019 года выявил 10 тыс. 804 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 337 банкнот больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

Чаще всего, по данным ЦБ, подделывали банкноты крупных номиналов. Так, в III квартале выявлено 7 тыс. 330 поддельных пятитысячных купюр. Фальшивых купюр в 1 тыс. рублей было обнаружено 2,3 тыс., а двухтысячных - 739 шт.

Реже всего подделывали пятидесятирублевые купюры - было обнаружено всего девять банкнот такого номинала. Поддельных десятирублевых монет обнаружено 59 шт., а пятирублевых - 13.

Поддельных банкнот иностранных государств за июль - сентябрь 2019 года было обнаружено 656 штук. Большинство составили доллары США - 489 купюр. Также регулятор обнаружил поддельные евро (147), юани (19) и один фунт стерлингов.