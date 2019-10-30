Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделит 850 млн рублей регионам на социальные цели

Средства направят в Томскую и Магаданскую области, Бурятию и Чукотку

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в среду предложил распределить субсидии регионам на решение социальных проблем.

"Распределим сегодня субсидии и трансферты: почти 400 млн [рублей] Томской области на новую школу, а также 450 млн [рублей] направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - это Бурятия, Магаданская область и Чукотка", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что дальневосточным регионам деньги выделяются "на развитие социальной инфраструктуры, в том числе, на закупку медицинского оборудования, на приобретение жилья для работников социальной сферы, на благоустройство территории".

Реклама на ТАСС
Медведев поручил подготовить закон об инвестиционных программах госкомпаний
Председатель правительства отметил, что уже утвердил рекомендации по применению ключевых показателей эффективности госкомпаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС