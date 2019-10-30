Кабмин выделит 850 млн рублей регионам на социальные цели

ГОРКИ, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в среду предложил распределить субсидии регионам на решение социальных проблем.

"Распределим сегодня субсидии и трансферты: почти 400 млн [рублей] Томской области на новую школу, а также 450 млн [рублей] направим дополнительно трем регионам Дальнего Востока - это Бурятия, Магаданская область и Чукотка", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что дальневосточным регионам деньги выделяются "на развитие социальной инфраструктуры, в том числе, на закупку медицинского оборудования, на приобретение жилья для работников социальной сферы, на благоустройство территории".