Газпромбанк Лизинг профинансировал поставку ЦИАМ 3D-принтера для разработки авиадвигателей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг" профинансировал поставку Центральному институту авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) 3D-принтера для исследований и разработок авиадвигателей. Об этом сообщается в пресс-релизе лизинговой компании.

"Газпромбанк Лизинг заключил договор лизинга с Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ) на поставку 3D-принтера ProX320. Поставщиком оборудования выступила компания АО "НПО систем", - говорится в пресс-релизе.

Этот 3D-принтер ProX320 станет центром открывшейся 30 октября на базе ЦИАМ лаборатории, которая займется исследованиями и разработкой конструкций перспективных газотурбинных авиадвигателей из металлических порошковых композиций. Готовые инженерные решения в области аддитивных технологий (цифровые технологии с использованием 3D-печати - прим. ТАСС), созданные и экспериментально подтвержденные специалистами ЦИАМ, будут передаваться для внедрения в отрасли.

По словам генерального директора ЦИАМ Михаила Гордина, аддитивные технологии в авиации - одно из приоритетных направлений, которое активно развивается во всем мире, поэтому поставка ЦИАМ 3D-принтера ProX320 является "важным отраслевым событием".

Генеральный директор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов, комментируя сделку, отметил, что на сегодняшний день "финансирование высокотехнологического оборудования на условиях финансовой аренды занимает менее одного процента на российском рынке". Однако с ростом экспертизы в компаниях и повышением уровня требований к качеству производимой продукции, высокотехнологичное оборудование будет внедряться более ускоренными темпами, в том числе за счет лизингового финансирования, добавил он.

ЦИАМ им. П.И. Баранова - единственная в стране научная организация, осуществляющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации.