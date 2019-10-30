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В "Нафтогазе" заявили, что Украина спокойно пройдет зиму без транзита российского газа

Первый заместитель главы компании Сергей Перелома сообщил, что в подземных хранилищах газа находится около 21,7 млрд куб. м топлива

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Украина устойчиво пройдет отопительный сезон 2019-2020 годов, даже если будет полностью прекращен транзит российского газа. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.

"Независимо от погодных условий, независимо от сценария, который может развиваться с транзитом природного газа <...> любой сценарий подтверждает, что мы устойчиво проходим отопительный сезон", - цитирует его информагентство УНИАН.

Перелома сообщил, что ранее компания с участием оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" провели серию учений, на которых моделировались различные сценарии с поставками газа, в том числе вариант полного прекращения транзита российского газа. Он также отметил, что в настоящее время в подземных хранилищах газа Украины находится около 21,7 млрд куб. м голубого топлива, против 17 млрд куб. м в прошлом году на эту дату.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял 23 октября, что в целом страна готова к прохождению осенне-зимнего периода, однако в случае прекращения транзита в ряде городов могут быть "временные проблемы" с отоплением. Премьер предпочел не называть эти города.

В понедельник в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и ЕС. В ЕС заявили, что разочарованы переговорами, так как не было достигнуто никакого прогресса. Представители "Нафтогаза" уже неоднократно заявляли, что Украина без российского транзита обойдется. Однако не все эксперты с этим согласны.

Так, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что в случае, если никакого контракта с РФ на транзит и поставки газа не удастся заключить, Украине не хватит газа для прохождения отопительного сезона. По его словам, из 21 млрд куб. м, о закачке которых отчитался "Нафтогаз", 6 млрд - это технический (буферный) газ, еще часть объемов не принадлежит "Нафтогазу". "Уже с 1 января начнут прикручивать отопление, в том числе, и населению. Больше всего пострадают восток и юг, в частности, Одесская, Николаевская, Херсонская области, в меньшей степени - Днепропетровская и Кировоградская области", - цитирует эксперта издание "Страна.ua".

Переговоры по газу

Ранее российская сторона предлагала Украине в качестве условия заключения нового газового контракта с 1 января 2020 года отказаться от взаимных претензий в европейских судах. Как заявил в понедельник журналистам по итогам трехсторонних консультаций глава Минэнерго РФ Александр Новак, российская сторона выступает за пакетное решение с Украиной, включающее в себя вопросы транзита и поставок газа, а также урегулирование судебных споров. В свою очередь, в "Нафтогазе Украины" заявили, что Киев не готов обсуждать с Москвой какие-либо пакетные соглашения по газу.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках газа на Украину и его транзите через территорию страны, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал.

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