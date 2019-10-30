Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 22 по 28 октября 2019 года вернулась на нулевой уровень после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,4%. В годовом выражении на 28 октября инфляция составила 3,7%.

За отчетную неделю гречневая крупа подорожала на 2,4%, куриные яйца - на 1,2%, чай - на 0,4%, мороженая рыба - на 0,3%, говядина и маргарин - на 0,2%.

В то же время отмечалось снижение цен на пшено - на 1,2%, сахар-песок - на 1,1%, мясо кур - на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%, на мясные консервы, подсолнечное масло, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, шоколадные конфеты и карамель - на 0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры -7,5%, на огурцы - 7,4%. При этом белокочанная капуста подешевела на 1,5%, репчатый лук - на 1%, морковь и яблоки - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.