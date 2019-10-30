Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Недельная инфляция в России вернулась на нулевой уровень

С начала года потребительские цены выросли на 2,4%
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 22 по 28 октября 2019 года вернулась на нулевой уровень после роста на 0,1% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские цены выросли на 2,4%. В годовом выражении на 28 октября инфляция составила 3,7%.

За отчетную неделю гречневая крупа подорожала на 2,4%, куриные яйца - на 1,2%, чай - на 0,4%, мороженая рыба - на 0,3%, говядина и маргарин - на 0,2%.

В то же время отмечалось снижение цен на пшено - на 1,2%, сахар-песок - на 1,1%, мясо кур - на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%, на мясные консервы, подсолнечное масло, хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, шоколадные конфеты и карамель - на 0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на помидоры -7,5%, на огурцы - 7,4%. При этом белокочанная капуста подешевела на 1,5%, репчатый лук - на 1%, морковь и яблоки - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,3%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Разрешение Дании на прокладку "Северного потока - 2" может быть оспорено
Это может быть сделано в течение следующих четырех недель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС