В "Нафтогазе" назвали ожидаемым разрешение Дании на прокладку "Северного потока - 2"

КИЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Выдача разрешения на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании было ожидаемым для Киева и это еще больше актуализирует необходимость завершения реформы газового рынка Украины. Об этом заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook .

"Мы ожидали это решение в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время. Еще более важным становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства на Украине", - заявил он. По словам Коболева, европейское законодательство будет "защищать (Украину) так же, как защищает потребителей Евросоюза".

Среди других задач он назвал продолжение арбитражных разбирательств с "Газпромом", разделение "Нафтогаза" по видам деятельности (анбандлинг), которое позволит Киеву "привлечь мощного западного партнера к управлению украинской газотранспортной системой".

Ранее Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

Украина официально выступает против строительства газопровода, поскольку, по мнению Киева, следствием этого может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, а также потеря для бюджета Украины около $3 млрд ежегодно.