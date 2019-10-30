Разрешение Дании на прокладку "Северного потока - 2" может быть оспорено

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм может быть оспорено в течение ближайших четырех недель. Об этом в среду сообщил ТАСС глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Хансен.

"Согласно правилам, принятое ДЭА решение может быть оспорено в течение следующих четырех недель. Поэтому компания Nord Stream 2 пока не сможет немедленно начать укладку труб", - отметил он.

По словам Фалбе-Хансена, рассмотрение третьей заявки маршрута газопровода не заняло у ДЭА много времени. "Мы получили третью заявку в апреле, так что она была рассмотрена достаточно быстро", - считает он.

ДЭА предоставило в среду компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. В заявке Nord Stream 2, поданной в апреле этого года, было предложено два альтернативных маршрута юго-восточнее Борнхольма протяженностью 164 км и 147 км. Датские власти одобрили кратчайший из них, поскольку он, по оценке энергетического агентства, является наиболее безопасным и соответствует экологическим нормам.

Предложенный в 2018 году северо-западный маршрут был отклонен Данией, так как может повлиять на судоходство в этой зоне, а также сеть охранных участков "Натура-2000".

На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды после получения разрешения властей страны потребуется порядка пяти недель.