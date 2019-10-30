Косачев назвал хорошей новостью положительное решение Дании по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал хорошей новостью выдачу разрешения на прокладку газопровода "Северный поток - 2" в территориальных водах Дании, которая позволит реализовать проект в течение нескольких месяцев, а не лет.

"Хорошая новость: сегодня Дания дала, наконец, официальное разрешение на строительство газопровода "Северный поток - 2". Это, безусловно, событие, поскольку ожидание длится уже более двух лет, еще буквально месяц назад никаких гарантий положительного решения никто бы не дал. Можно себе представить, под каким мощным давлением оказались политики небольшого европейского государства, учитывая масштаб трансатлантического "антипотокового" лобби от Украины и Польши до Америки", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке" в среду.

"Зеленый свет дан, надеемся, что работа пойдет полным ходом. Как сообщают СМИ, Nord Stream 2 AG в состоянии уложить датский участок трубы за полтора месяца. Похоже, теперь реализация проекта - вопрос месяцев, а не лет", - добавил он.

По мнению сенатора, в пользу датского согласия сработало сразу несколько факторов, один из которых заключается в позиции европейских участников проекта, которые по прагматичным причинам заинтересованы в его реализации. "Дания - не Польша, у нее нет в арсенале "последнего аргумента" из серии: "все, что из России - плохо". А иных формальных оснований для отказа нет, ибо все возможные риски в плане экологии и безопасности, конечно же, будут учтены на самом высоком уровне надежности", - отметил Косачев.

Кроме того, как полагает парламентарий, подействовал аргумент президента РФ Владимира Путина о том, что в случае отказа Копенгагена Россия готова рассмотреть другие маршруты. "Это дольше, дороже, но все же реально. И потому поставило бы Данию в довольно глупое положение, когда ее упрямство причинило бы вполне конкретные и серьезные убытки европейским компаниям без уважительных на то причин", - уверен глава международного комитета СФ.

В-третьих, по мнению, сенатора, Дания соблюла "политес" по отношению к противникам проекта, выдав два разрешения, касающихся прохождения морского участка другого трубопровода - Baltic Pipe - оператору польской газотранспортной системы и датскому национальному оператору транспортировки газа. "Хотя, отдав приоритет по времени проекту, лоббируемому Польшей, Дания одновременно усилила и аргументацию в пользу "Северного потока - 2". Ведь отказ в разрешении после одобрения другого похожего проекта был бы уже откровенной и немотивированной дискриминацией в отношении "Потока", - уверен Косачев.