Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 октября 2019 года снизилась на 0,23 процентных пункта - до 9,68% годовых, следует из статистики Банка России.

В документе указано, что в сентябре выдано 107 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 239,2 млрд руб. (на 1,3% больше, чем в августе).

Всего с начала года выдано 889,4 тыс. ипотечных кредитов - на 13,7% меньше по сравнению с прошлым годом (1,03 млн).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - сентябрь 2019 года достиг 7,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 18,3%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,8 млрд руб.