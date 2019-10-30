Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,55-0,85%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов выросли. Индекс Мосбиржи вырос на 0,85% - до 2911,15 пункта, индекс РТС увеличился на 0,55% - до 1431,90 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:57 мск вырос на 0,15%, до 64,043 рубля, курс евро увеличился на 0,26%, до 71,218 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,93% - до $60,96 за баррель.

В середине недели российский рынок акций вышел к новым историческим максимумам, однако в течение торгов среды немного откатился от назад. Причинами для этого могли стать как сообщения о том, что США и КНР могут не успеть подготовиться к заключению предварительной сделки в ноябре, так и усиление осторожности перед заседанием ФРС, пояснил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. В то же время, ожидания по ставке ФРС в целом уже заложены в котировки и характер завтрашних биржевых настроений во многом будет зависеть от риторики американского регулятора в отношении дальнейших шагов денежно-кредитной политики. По ожиданиям "БКС Премьер", реакция рынков на снижение ставки может быть достаточно сдержанной.

В последний день октября выйдет ряд важных макроданных, в том числе индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) Китая за октябрь, объем розничных продаж Германии в сентябре, предварительная оценка ВВП еврозоны и показатель изменения числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. Сезон корпоративных отчетностей в США в четверг продолжат Royal Dutch Shell, Sanofi, Kraft Heinz. В России Сбербанк и ММК опубликуют финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 г.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" по индексу Мосбиржи на 31 октября - 2880-2915 пунктов, курс рубля к доллару - в пределах значений 64-64,5 рублей.