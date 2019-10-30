Эксперты предложили отдать надзор за розничной продажей алкоголя Росалкогольрегулированию

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Национальный союз защиты прав потребителей считает необходимым передать Росалкогольрегулированию полномочия контролировать розничную продажу алкогольной продукции для снижения доли фальсификата. Об этом журналистам сообщил глава ассоциации Павел Шапкин.

"Если передать от Роспотребнадзора полный контроль за розницей в том числе Росалкогольрегулированию, то можно было бы исключить те напитки, которые не соответствуют тем минимально установленным требованиям, которые для них придумал законодатель, чтобы отделить их от хорошей продукции", - пояснил он.

Для этого нужно внести изменения в КоАП. "Фактически эффективного контроля нет, тем более, что у нас разделены сферы контроля между Роспотребнадзором и Росалкогольрегулированием именно по алкогольной продукции", - отметил Шапкин.

Он уточнил, что сейчас Росалкогольрегулирование контролирует производителей и оптовый оборот, а Роспотребнадзор является единственным ведомством, которое имеет право составлять протокол об административных правонарушениях.

"То есть Росалкогольрегулирование не может пойти и составить протокол об административном правонарушении по факту продажи некачественной продукции в рознице. Оно может привлечь к ответственности производителя, а производитель говорит, что первый раз видит эту бутылку, и это контрафакт, и надо ловить злоумышленников, поэтому возникают чисто технические сложности", - сказал Шапкин.

По его словам, значительная доля фальсификата встречается в том числе в сфере продаж винных напитков. Например, зачастую производители используют при их изготовлении менее 50% виноматериалов, необходимых по законодательству. При этом серьезного контроля, как правило, не ведется, заключил глава союза.